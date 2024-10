«Per me l'Inter può rivincere lo scudetto». Christian Chivu, ex giocatore dell'Inter, ed ex allenatore dell'Under20 nerazzurra, è intervenuto a Radio Lega Serie A e si è soffermato sul momento dei nerazzurri senza dimenticare il suo passato da difensore della squadra che nel 2010 ha vinto tutto con Mourinho in panchina. E poi c'è la sua esperienza sulla panchina della Primavera nerazzurra, la Roma di oggi e i suoi contatti con l'Ajax.