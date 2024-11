Cristian Chivu, ex allenatore dell'Inter Primavera, nel corso della sua intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio ha parlato anche di Pio Esposito e Valentin Carboni, gioiellini classe 2005 da lui lanciati in nerazzurro: "All'Inter portai Pio Esposito e Valentin Carboni ad allenarsi con i ragazzi due anni più grandi di loro. Bisogna metterli in difficoltà, farli uscire dalla propria comfort zone. Per migliorare un talento bisogna alzare il suo livello di allenamento e farli faticare, anche se loro due erano talmente forti e motivati che non hanno mai fatto fatica.