Al termine di Milan-Parma, Sergio Conceiçao ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero: "Fine partita nervoso? Io sono tutti i giorni nervoso. Delle volte con questa adrenalina che si crea durante al aprtita... Si vive con passione questo sporto, sono cose che per me vanno bene, era una situazione della partita. È come i figli, quando andiamo al ristorante se c'è un comportamento non corretto, dobbiamo dire qualcosa. Io sono così, diretto e frontale, abbiamo detto una parola di troppo, ma non è un problema, anzi. I giocatori sono sempre protetti da me, loro sanno che stiamo creando un legame importante, oggi abbiamo vinto con lo spirito".