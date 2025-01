L'esterno olandese, protagonista assoluto in questo 2025 anche in zona gol, giocherà regolarmente oggi contro il Lecce

Il protagonista assoluto di questo inizio di 2025 in casa Inter è Denzel Dumfries: l'esterno olandese sta attraversando un momento di forma strepitoso, tanto da scoprirsi letale anche in zona gol. Già 4 le reti segnate fra tutte le competizioni, che avrebbero potuto essere 5 se il Var non gli avesse annullato quello realizzato contro lo Sparta Praga per un fuorigioco millimetrico.