Arrivano conferme sulla formazione che Inzaghi schiererà dal 1' per il match di campionato contro il Lecce. Come appurato da FCInter1908.it, il tecnico piacentino ne cambierà 4 rispetto alla trasferta di Praga: Darmian per Pavard, Carlos Augusto per Dimarco, Zielinski per Asllani e Frattesi per Barella.