Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo per 1-0 contro la Roma: "Ulteriore step di crescita e dimostrazione di forza? Ai ragazzi ho detto di non guardare gli altri, di non guardare la classifica, ma di guardare solo a noi stessi e di cercare di migliorare in quello che stiamo facendo. Noi dobbiamo fare degli step, dobbiamo alzare il livello sotto tutti i punti di vista. Per 70-75 minuti la squadra mi ha soddisfatto molto, abbiamo creato diverse situazioni dove potevamo essere più cinici. Abbiamo giocato contro la Roma che è una signora squadra: abbiamo concesso una traversa su calcio da fermo, dobbiamo prestare più attenzione".