"Questa squadra può arrivare fino in fondo? Troppo presto ragazzi, vediamo partita per partita", ha detto Lukaku

"Non dobbiamo parlare sempre di me ma della squadra, di come stiamo lavorando per vincere. Oggi abbiamo vinto, è uno step della nostra crescita. Giocata provata in allenamento con Di Lorenzo? Sì, l'abbiamo provata ieri. Devo fare il meglio per smarcarmi dal difensore"