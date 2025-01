"Firenze chiudiamo il girone d'andata, sicuramente quanto fatto ci deve dare fiducia e autostima, abbiamo lavorato tanto e dobbiamo continuare così". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte in conferenza stampa. "Fare di più - ha detto Conte rispondendo ad domanda sui punti in classifica - significa essere da soli in testa. Noi abbiamo fatto 41 punti, non so cosa vi aspettavate, cosa speravate, a volte me lo chiedo. Stiamo tirando la macchina al massimo dei giri, mi sarò perso qualcosa io se alcuni si aspettavano di più. I ragazzi stanno andando oltre le proprie possibilitá, le previsioni più ottimistiche. Cosa possiamo chiedere di più a questi ragazzi?".