"Il gol è regolare perché è troppo lieve la sbracciata di Dumfries ai danni di Scalvini, ma il calcio d’angolo da cui nasce è inesistente: sul colpo di testa di Bisseck, il pallone non viene infatti toccata da Hien come invece segnalato dall’assistente. Infine giusto annullare il potenziale 2-1 dei bergamaschi. All’interno dell’area di rigore, dopo una serie di rimpalli, De Ketelaere si trova sui piedi il pallone ma è oltre l’ultimo difensore avversario. A livello disciplinare ammonisce giustamente Scalvini e Carlos Augusto; il primo per un intervento in ritardo in mezzo al campo su Barella, il brasiliano per un tackle su Palestra".