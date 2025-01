L’attaccante si è fermato ieri al termine del primo tempo contro l’Atalanta e la sua presenza in finale è in dubbio

L’Inter è in finale di Supercoppa grazie alla vittoria ottenuta ieri con l’Atalanta. Doppietta di Dumfries che ha fissato il risultato sul 2-0 e ha certificato la netta supremazia della squadra di Inzaghi. Solo due le note negative: le troppe occasioni fallite e l’uscita all’intervallo di Thuram.

Il francese ha avvertito un fastidio muscolare e ha dovuto fermarsi per non peggiorare la situazione chiudendo la sua partita dopo 45’. Ci sarà in finale di Supercoppa lunedì?