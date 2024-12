Hernan Crespo, tra i tanti doppi ex di Lazio-Inter di domani, ha analizzato il momento delle due squadre in un intervento per la Gazzetta dello Sport. Queste le considerazioni dell'ex attaccante argentino: «Sarà una partita interessantissima. La Lazio è in un momento magico, gioca molto bene, anche se non ci sono fuoriclasse nella squadra di Baroni. Mi piace molto il modo in cui si muovono e in cui attaccano: la manovra è corale. Si vede che hanno coraggio, che non si accontentano mai. L’Inter è solida, molto solida.