Il difensore dell'Inter si è raccontato ai microfoni di “105 Take Away”, programma radiofonico in onda su Radio 105

Pochi minuti fa Matteo Darmian è stato ospite di Diletta Leotta e Daniele Battaglia in “105 Take Away” su Radio 105.

"È la prima volta per me in radio, sono molto emozionato".

Alla domanda di Diletta "Se non avessi fatto il calciatore cosa avresti fatto?", Darmian ha risposto: "Quando da piccolo mi posero questa domanda, io non so perché ma risposi il pizzaiolo. Ma non è proprio il mio forte. In cucina, zero" (ride).