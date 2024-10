Una buona notizia per Simone Inzaghi, dopo la pessima arrivata ieri in merito a Carlos Augusto, che, con ogni probabilità, sarà costretto ad uno stop importante.

Secondo quanto appreso da Fcinter1908.it, infatti, Tajon Buchanan è sulla via del recupero completo. Domani, infatti, l'esterno canadese tornerà ad allenarsi in gruppo con il resto della squadra e sarà così a disposizione per il match contro la Juventus, avendo superato la sindrome influenzale che gli ha impedito di essere convocato per il match con lo Young Boys.