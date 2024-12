L'attaccante canadese, in scadenza di contratto a giugno, non ha ancora preso una decisione sul suo futuro

Jonathan David è uno dei pezzi pregiati del mercato dei calciatori in scadenza di contratto: l'attaccante canadese non ha ancora trovato un accordo con il Lille e diversi top club europei ( Inter inclusa ) si sono messi sulle sue tracce, ma il suo futuro non è ancora stato definito.

È stato lo stesso David, nel corso di un'intervista concessa a La Voix du Nord, a rimescolare le carte: "Come ha detto più volte il presidente Olivier Létang, ci sono delle discussioni in corso. Stiamo parlando, e per il momento nessuna decisione è stata presa. Stiamo parlando... La porta non è mai chiusa. Possibilità di rinnovare? Sono 50-50".