Inter, Jonathan David profilo giusto per Oaktree: contatti già avviati

L'attaccante con contratto in scadenza al Lille è finito nel mirino di molte squadre: servirà la grande esperienza di Ausilio e Marotta

Jonathan David sarà sicuramente uno dei nomi più chiacchierati in vista della prossima sessione di mercato. Il suo futuro sarà definito con ogni probabilità anche prima, considerando che tra qualche mese potrà già scegliere il club nel quale accasarsi. Di lui e del possibile approdo all'Inter parla anche l'edizione odierna di TuttoSport:

"Nato il 14 gennaio del 2000, il che significa pienamente nei parametri della volontà del club di investire sì, ma solo su nomi che possano poi avere qualche anno davanti per dare il meglio di sé e svecchiare una rosa che è tra le più anziane della Serie A. Non bastasse tutto questo, ecco un dettaglio che lo rende molto, molto appetibili agli occhi dell’Inter: il ragazzo è a parametro zero, perché lascerà il Lille a fine giugno, quando scadrà il suo contratto.