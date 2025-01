«Sono interista grazie a uno zio decisamente nerazzurro che aveva influenzato parte della famiglia. Fino a un certo punto il calcio non è che me lo filassi tanto, poi, intorno ai dieci anni, mi sono posto il problema e un giorno ho chiesto a mio fratello: “Ma io per che squadra devo tifare, la Juventus?”. Lui ha sgranato gli occhi e mi ha risposto: “Tu sei pazzo? Tifi Inter”. Con il senno di poi ho schivato un fosso... Da lì sono diventato nerazzurro, prima in maniera blanda, poi come succede spesso - e non a caso si chiama “tifo” - l’Inter ha iniziato a far parte della mia vita e questa passione diventa ogni anno più forte».