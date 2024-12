Daniele De Rossi si racconta. Ospite del nuovo episodio della serie 'Overlap' condotta da Gary Neville, Roy Keane, Jamie Carragher e Ian Wright, l'ex allenatore della Roma ha parlato del presente e del futuro. Al momento della registrazione l'ex centrocampista era ancora l'allenatore giallorosso e ha iniziato parlando proprio dell'amore per la Roma e della grande pressione che c'è intorno alla squadra: "È l'amore per questo club, il modo in cui siamo. Se io fossi uno chef sarei così, se cucinassi una carbonara e non ci fosse tanto guanciale mi arrabbierei (ride, ndr). Il calcio è molto importante per gli italiani, soprattutto a Roma. Sappiamo che non siamo il Real Madrid e molti tifosi accettano di non vincere trofei. Loro amano la lealtà di un giocatore, l'impegno profuso in campo anche se non sei di Roma. Ovviamente, poi vorrebbero vincere. Abbiamo trascorso 10/12 anni senza vincere ma andandoci molto vicino, con 9 secondi posti ed è folle, contro club costruiti con 200 milioni più di noi. Non abbiamo mai vinto ma in quelle stagioni avevamo vinto tante partite e alla gente andava comunque bene perché apprezzavano la prestazione".