“Dybala è il problema della Roma. E non perché è lui a far perdere le partite, ma perché è rimasto. Con De Rossi, lui non avrebbe giocato. Poi sono arrivati Juric e Ranieri e gioca, le conseguenze sono queste.

Perché ieri ha giocato tutto quel tempo? Vorrei chiederlo a Ranieri. La Juve non gli ha rinnovato il contratto, è andato via a zero. Andate a vedere cos’ha fatto alla Roma: rigori, punizioni, qualche gol… Come lo dico di Leao, lo dico anche su Dybala”, ha concluso Cassano.