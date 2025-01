Il calciatore della Primavera ha esordito in prima squadra entrando nei minuti finali della gara col Monaco. E ha sfiorato il gol

Ha esordito in Champions League con la maglia dell'Inter a 18 anni. Giacomo De Pieri ha parlato in zona mista, al Meazza, ai microfoni dei giornalisti tra cui l'inviato di FCINTER1908.IT. Queste le sue parole: «Emozione? Unica, straordinaria. Sognavo questo momento da bambino: emozione straordinaria. Se la proprietà si è complimentata con la squadra? A me sono arrivati i complimenti dei miei compagni. Mi hanno fatto i complimenti tutti, la squadra, lo staff, sono stati compagni meravigliosi che mi hanno incitato quando sono entrato».