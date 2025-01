Henrikh Mkhitaryan, ai microfoni di Prime Video, ha parlato dopo la vittoria contro il Monaco per tre a zero. «Milan o Juve agli ottavi? Sentito che potremo incontrare queste squadre, ma adesso abbiamo testa al derby in campionato, poi penseremo con chi giocheremo, ci sarà tempo. Ma non ci interessa tanto. Siamo l'Inter e se giochiamo il nostro gioco siamo ingiocabili».