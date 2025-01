La tripletta nella gara che porta l'Inter direttamente agli ottavi di Champions League. Lautaro Martinez, alla fine della partita vinta tre a zero contro i francesi, ha parlato ai microfoni di Prime Video. Ecco le sue parole: «Era importante per avere un calendario più ridotto. Abbiamo tanti impegni, per fortuna la squadra è scesa in campo con l'atteggiamento giusto. Sono contento per la vittoria e per essere entrati tra i primi otto, era il nostro obiettivo principale. Il premio del pallone è per mio figlio e per la mia famiglia in tribuna, sono venuti dall'Argentina per vedermi. Quando entri con atteggiamento giusto, voglio e cattiveria le partite si sviluppano in maniera diversa. Con un uomo in meno per loro siamo stati più tranquilli».