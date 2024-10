Le dichiarazioni del tecnico del Venezia in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monza

Alla vigilia della gara contro il Monza, Eusebio Di Francesco ha presentato la gara in conferenza stampa. Il tecnico del Venezia fa il punto sulla sua squadra: "Cerco sempre di fare scelte precise, però devo pensare di mettere la squadra migliore per battere il Monza".

"Allenamenti intensi, non solo nella parte fisica, ma anche negli atteggiamenti".

"Se volete ne metto 5 di attaccanti (ride, n.d.r.). L'Inter per esempio ne schiera 2. Non pensiamo all'individuo, ma alla squadra, Joel ha avuto opportunità, sta anche a lui ed alla squadra metterlo nelle condizioni migliori. Si pensa serva migliorare solo la difesa, ma dobbiamo migliorare anche in zona gol".