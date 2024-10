Serie A, il Napoli di Conte batte il Lecce 1-0 e vola a +5 in classifica

Il Napoliha mandato il suo messaggio alle rivali battendo il Lecce uno a zero. La squadra di Conteè riuscita a conquistare i tre punti in una gara rimasta in parità, sullo zero a zero, fino al 70esimo. Pur soffrendo i giocatori azzurri sono riusciti a regalare ai loro tifosi tre punti importanti grazie al gol di Di Lorenzo al quale era stata annullata una rete nel primo tempo.