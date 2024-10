Thiago Motta, ai microfoni di Skysport, ha parlato in esclusiva della sfida contro l'Inter che si giocherà domani pomeriggio. «Prima sconfitta? Non ho dovuto lavorare sulla testa dei giocatori. La sconfitta è una novità per noi, ma è un capitolo chiuso. La gara con lo Stoccarda resta nel passato. Ora la concentrazione è sulla partita di domani, una bella partita, da vivere e giocare, in un grande ambiente. Come al solito daremo il 200%», ha sottolineato