Giovanni Di Lorenzo, a DAZN, ha parlato della vittoria sul Verona e del momento del Napoli che si ritrova capolista dopo un anno difficile e grazie all'arrivo di Conte sulla panchina azzurra: «Anche per me è stata un'estate particolare ma si è risolto tutto nel migliore dei modi. Sono felicissimo di essere rimasto qua con que3sto gruppo il mister, con la società che min ha dato tantissimo e qui con i tifosi e la gente che mi ha aiutato tanto questa estate. Peccato per il gol, avranno dato autogol, era stata una bella giocata. Nell'ultimo periodo stiamo lavorando sul cambio di posizione. I terzini vengono dentro al campo, le lavoriamo in settimana e la squadra è migliorata tanto in questi mesi. Abbiamo fatto passi avanti importanti. Siamo a metà del campionato, stiamo facendo bene, siamo contenti e dobbiamo continuare a lavorare bene durante la settimana», ha raccontato il giocatore.