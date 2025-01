Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Verona, Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato così degli obiettivi degli azzurri: "Quest'estate è partito un progetto che spero possa proseguire, io quello che dico è che personalmente non accetterei mai che Napoli venisse vista come una situazione di passaggio dai calciatori. Dev'essere chiaro a tutti, dovremo cercare di lavorare per far sì che la squadra ogni anno sia competitiva, non sperando nel miracolo ma costruendo qualcosa pezzo dopo pezzo, altrimenti se si spera nel miracolo ogni anno non va bene. Dobbiamo essere contenti del lavoro che stiamo facendo, se siamo allineati dobbiamo sapere che siamo solo all'inizio.