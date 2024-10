Dimarco: “Ecco con chi faccio il fanta. Ho preso Thuram ma non lo schiero più perché…”

Io quando un giocatore che ho in squadra fa assist, come potere chiedere a Darmian, gli ho detto: "Grande Matte, mi hai fatto +1 al fanta!". In estate ho preso Thuram e l'ho pagato 190 crediti, quindi un bell'investimento. L'ho messo con il Monza, niente, con il Milan, con l'Udinese, ho preso un assist per Lautaro. Poi ho detto, testimoni i miei amici, prima della partita: 'Marcus lo lascio fuori e sono sicuro che fa gol'. Ha fatto tripletta. Ho sacrificato la mia squadra per l'Inter (ride, ndr). E non lo schierò più!".