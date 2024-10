A Sion volevo smettere, ma chi me lo faceva fare di soffrire così. Ma ti guardi dentro e alla fine il mio obiettivo era solo far ricredere le persone che non credevano in me, alla fine ci sono riuscito facendo il mio percorso. Dopo Parma sono tornato all'Inter, con Conte. Mi ero fatto conoscere ma non è stato Parma a darmi la svolta. Dopo un paio di allenamenti Conte mi dice che voleva restassi ed ero tutto gasato, sono rimasto spiazzato. Alla fine ho fatto sei mesi ma a gennaio ho dovuto supplicarlo per andare via, non mi voleva lasciare andare via ma erano arrivati Young, Moses e da lì sono andato a Verona. Volevo giocare di più. Era bello stare all'Inter ma non mi sentivo né pronto né a mio agio, sentivo che il livello era alto per me.