Durante il pre-part5ita su DAZN si è parlato anche di alcuni giocatori in particolare tra cui Federico Dimarco: «Chi mi ricorda? Mi ricorda Dimarco, la crescita è esponenziale e sicuramente la sfida con Juric è interessante perché ha contribuito molto alla sua crescita. Il resto lo ha fatto Inzaghi. L'allenatore nerazzurro ha fatto un lavoro straordinario, ha migliorato anche giocatori non offensivi, come Bastoni, che partecipa alla fase offensiva, c'è una partecipazione alla fase offensiva molto più estesa che in passato rispetto alla tradizione del 3-5-2. Poi lui ci ha messo personalità e talento. La Thula? Non sono molte le squadre in Europa che giocano con due attaccanti puri, non tutti i club si permettono due attaccanti così fisici. Vero che Thuram sa interpretare in maniera particolare il 3-5-2 favorendo gli inserimenti dei centrocampisti. E non ci sono grandi scompensi, sicuramente quest'anno qualche spiffero in più in fase difensiva ma Inzaghi ci sta lavorando. Lautaro? Già il fatto che se ne sia parlato come un outsider così importante ti fa pensare», ha concluso il telecronista.