La settimana scorsa c'è stata finalmente la fumata bianca. Denzel Dumfries ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà all'Inter fino al 2028. Intervistato da Ziggo Sport, l'esterno olandese si è detto contento per il rinnovo: "Mi sto divertendo moltissimo. C'è voluto molto tempo. Naturalmente c'è stato l'arrivo del nuovo proprietario (Oaktree, ndr). Abbiamo negoziato a lungo, ma alla fine sono orgoglioso e felice di aver firmato qui. Non penso sia stato facile, ci è voluto un po' più tempo del normale".

"Possiamo girarci intorno quanto vogliamo, ma alla fine è anche una questione di soldi. Ho 28 anni e questo è un momento importante per me. Il club è sempre stato buono con me. Alla fine siamo entrambi molto felici".