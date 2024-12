"Il calendario è senz’altro uno dei fattori. Perché da una parte c’è una squadra che deve correre su quattro fronti (considerando anche il Mondiale per club della prossima estate), mentre dall’altra ce n’è una che può concentrarsi sul campionato, conservando come unica distrazione la Coppa Italia. Il vantaggio sarà ancora più evidente a inizio 2025, tra Supercoppa, recupero del match con la Fiorentina e la variabile spareggio Champions. Tutto prima di Napoli-Inter, in programma il 2 marzo: scontro diretto che potrebbe dire parecchio in chiave tricolore".