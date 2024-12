"L'Inter è terza in classifica, a quattro punti di distanza dal Napoli capolista ma con una partita in meno a causa del rinvio del match contro la Fiorentina. Il recupero non arriverà prima del prossimo febbraio e, quindi, si dovrà convivere con l'asterisco per un po’ di settimane, ma la mentalità dei nerazzurri non cambierà: vincere le gare. È chiaro che, per mantenere e se possibile aumentare questo ritmo, servirà il miglior Lautaro Martinez che, fino ad oggi, non si è ancora visto. L'anno scorso aveva dominato".