Prima della sfida con il Parma anche il dirigente della Roma, Ghisolfi . Si vocifera di un addio di Paulo Dybala alla squadra giallorossa già a gennaio. Il giocatore giallorosso, che con 127 reti ha superato Higuain, è il terzo marcatore argentino in Serie A: ha davanti solo Crespo e Batistuta, oggi ha segnato una doppietta nella gara contro i gialloblù. Ai microfoni di DAZN ha parlato della vittoria e del momento che sta vivendo con i giallorossi: «Abbiamo fatto una grandissima partita e per fortuna oggi ho segnato due gol, che mi danno fiducia. Ma sono contento per il risultato soprattutto: penso che lo meritavamo».

Questa gente dal primo giorno, da quando ci siamo visti al Colosseo, mi ha accolto benissimo. Mi danno il loro calore ad ogni gara per dare il meglio di me e io cerco di darlo per la maglia, per loro, per dare qualcosa indietro.