Pellegrini e Dybala sul mercato: cosa farebbe?

"E' chiaro che si trovano in una situazione dove non sono abituati ad essere. Dipende dalla società. E' chiaro che uno come Dybala, per la qualità che ha, lo terrei. Sacrificherei Pellegrini perché le polemiche attorno a lui hanno destabilizzato l'ambiente e si è ripercosso sulle sue prestazioni. Se la società capisce che non sono tranquilli certi giocatori, meglio cederli e prendere gente motivata pronta per lottare per certi obiettivi".