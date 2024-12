A DAZN hanno chiesto al direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi una posizione della società sul possibile addio di Dybala prima della sfida contro il Parma. «Per il momento siamo chiari, non ci sono contatti con altri club. Paulo è un giocatore molto importante per la Roma, oggi gioca e spero che faccia una grande partita. La cosa più importante alla fine per noi e per mister Ranieri è la squadra e il campo».