Dzeko: “Lautaro merita il Pallone d’Oro. Thuram mi ha impressionato”

Risposta secca: meglio la coppia Dzeko-Salah o Lautaro-Thuram? (ride)

«Eh...mica posso dire che io sono più forte di un altro, non va bene... io e Salah abbiamo avuto un grande feeling, credo che qualcosa di mio lo abbia anche aiutato per arrivare ai livelli poi dimostrati. La ThuLa? I migliori in Italia. E Thuram mi ha sorpreso tantissimo».