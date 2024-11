L'ex presidente del Napoli, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della sfida di domenica scorsa e delle polemiche per il rigore

Ingegnere, Napoli e Inter, come nel 1988-89.

«Io ancora rosico per quello scudetto e pure per l’altro, quello della stagione precedente. Ma quando vinsero i nerazzurri, ricordo ancora la classifica: primi furono loro, secondi noi, terzo il Milan e quarta la Juventus. Così, in fila».