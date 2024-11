"Che l'Inter e Simone Inzaghi siano ormai una certezza a livello nazionale e internazionale non è più, di certo, una sorpresa. D'altronde, le soddisfazioni sul campo a partire dalla finale di Champions del giugno 2023, passando per lo Scudetto della seconda stella dello scorso aprile e proseguendo con una Champions League Phase iniziata con tanta autorevolezza, sono la conferma più evidente dell'ottimo lavoro che il club nerazzurro sta svolgendo con il tecnico piacentino in panchina.