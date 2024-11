"Conservo ancora come una reliquia la coppetta in miniatura che l'Inter regalò a tutti i presenti in rosa. Io andai via a gennaio, ma partecipai e mi spetta. Credo che oggi i nerazzurri possano giocarsi la Champions fino alla fine, sta colmando il gap con le big europee. Con Inzaghi tutti giocano bene, persino i centrali difensivi creano tantissimo. Ma serve essere più spietati in zona gol, e rischia troppo anche in difesa. La testa in questo senso fa molto, l'Inter deve riacquisire la mentalità granitica che aveva lo scorso anno. Ma è completa in tutti i reparti e il ritorno di Calhanoglu permetterà anche a Barella di tornare al top".