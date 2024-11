Inter-Arsenal si disputerà mercoledì 6 novembre alle 21:00: ecco dove vedere la partita di Champions League in tv e in streaming

INTER-ARSENAL, DOVE VEDERLA IN TV

Inter-Arsenal si disputerà mercoledì 6 novembre alle 21:00. Sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.