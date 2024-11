"Inter e Arsenal sono intruppate nel gruppone delle seconde a quota 7, ma i nerazzurri sono nelle 8 grazie alla miglior differenza reti. Gli inglesi allo stato attuale sono noni, primi dei non eletti, e Inter-Arsenal di mercoledì a San Siro ha i contorni di uno spareggio. Chi vince ascende al cielo delle magnifiche otto e male che vada finirà ai playoff, perché 10 punti potrebbero bastare per entrare nelle 24. In Premier League, l’Arsenal attraversa un momento no, due sconfitte e un pari nelle ultime tre. Sabato è stato battuto dal Newcastle di Tonali.