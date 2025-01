Inzaghi non esce mai dal cliché delle sostituzioni ruolo per ruolo. Finché tutto funziona e vinci non c'è necessità di cambiare. Col Milan c'era una situazione nuova, l'Inter mai vista con un 4-3-3 o un 4-4-2. Col Milan era il caso probabilmente. Troppo facile parlare di Asllani, va a sostituire un giocatore straordinario. L'Inter ha ballato tremendamente dietro, Bastoni era frastornato, De Vrij acciaccato... Primo gol? Sommer fa una scelta e stacca Lautaro dalla barriera per evitare di far passare lì la palla. Lautaro si allarga e prova a prenderla col tacco, non so se Sommer ha pensato che Lautaro l'avrebbe presa e ha fatto un passo verso la barriera e poi era in ritardo. Ha più responsabilità Sommer di Lautaro.