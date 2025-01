Cauet: “Io Frattesi lo terrei, non se ne trovano tanti come lui. Nico Paz…”

In un'intervista a Espansione Tv (tv che trasmette su Como e in Svizzera), all'interno del format 'Il Barbiere', l'ex centrocampista dell'Inter, Benoit Cauet ha parlato anche di Davide Frattesi . «Credo che debba restare all'Inter, è un calciatore troppo importante anche se non ha avuto tutto lo spazio che merita. Il centrocampo fa girare la palla con qualità straordinaria ed è per questo che l'Inter è considerata tra le squadre che gioca meglio in Europa. Credo che sia arrivato il momento di Frattesi».

Il centrocampo dell'Inter

«Alcuni giocatori devono rifiatare e abbiamo bisogno di giocatori così. Sia lui che Asllani, che Zielinski, devono trovare spazio perché l'Inter gioca tanto e ha bisogno di questi giocatori. Non è mai facile perché manca ritmo e bisogna entrare dentro il meccanismo. Ma loro devono essere pronti e la squadra ha bisogno di questi giocatori. Sono stati presi per avere una rosa importante e per avere a successi importanti. Da questo punto di vista per me è un giocatore che non lascerei mai andare via, è troppo importante a livello di caratteristiche. Si fa fatica a trovare in Italia un giocatore come lui a livello di caratteristiche. È un giocatore che determina, riparte, sa segnare. Non ci sono tanti giocatori in Italia come lui, io personalmente tengo Frattesi fino a che posso», ha aggiunto l'ex calciatore sul nerazzurro che diverse voci danno in partenza perché vorrebbe più spazio.