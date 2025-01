Nonostante la sconfitta di misura contro l'Inter, l'allenatore dello Sparta Praga, Lars Friis, è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. "Quando realizzo quello che abbiamo passato, sono molto soddisfatto. Dobbiamo continuare a costruire su questa prestazione. Sono contento di quello che abbiamo visto e di quello che i giocatori hanno dato. L'Inter può tranquillamente lottare per la vittoria in Champions League, ha giocato la sua ottava partita dall'inizio della pausa invernale. Con la palla tra i piedi è stata anche la squadra più veloce che abbiamo incontrato in Champions League. Abbiamo difeso meglio che in autunno. Siamo una buona squadra, ma abbiamo perso contro una grande squadra".