Manca poco, pochissimo, e l'Inter sarà agli ottavi. Un punto nell'ultima gara a San Siro con il Monaco per proseguire il percorso in Champions senza passare dai playoff. Non era così scontato all'inizio della nuova competizione.

"Il signore degli ottavi è lui, lasciate perdere le imitazioni. Gli manca giusto un passettino tra una settimana per far scendere nelle casse dell’Inter un altro assegno corposo, altri gettoni d’oro. Come quelle macchinette mangiasoldi in cui speri di portar via tutto e non ci riesci. Ecco, Simone Inzaghi ci riesce eccome. La quarta qualificazione consecutiva è praticamente ipotecata. L’Inter è diventata una squadra europea, con lui in panchina. E le armi sono le solite. Qualcuna ritrovata (Lautaro), qualcun’altra semplicemente rilucidata, come la difesa nuovamente imbattuta. La costante è l’allenatore, chiaro. Praga è città magica, si sa. Ma si è rivelata anche terra di estrema praticità: tre punti che valgono oro puro", sottolinea La Gazzetta dello Sport.