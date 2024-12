L'esperienza all'Inter di Gabriel Barbosa , meglio noto come Gabigol, non è stata sicuramente indimenticabile: arrivato a Milano nell'estate del 2016 per 30 milioni di euro e con l'etichetta di giovane fenomeno, l'attaccante brasiliano non riuscì a lasciare traccia in Italia, concludendo la sua brevissima esperienza in nerazzurro con un solo gol in 10 spezzoni di gara.

Dopo un altro fallimento europeo con il Benfica, nel gennaio del 2018 Gabigol è tornato in Brasile, prima al Santos, poi al Flamengo, dove è diventato un vero e proprio simbolo del club con 161 reti e trofei a ripetizione. La luna di miele tra l'ex Inter e la formazione rubronegra si è però bruscamente interrotta, come confermato dallo stesso giocatore: "Sono diventato immortale qui, un giorno tornerò. I miei genitori mi hanno cresciuto come uomo e penso che la cosa più onorevole per un uomo sia avere voce in capitolo. Non hanno mantenuto la parola con me, ma io la manterrò, non resterò.