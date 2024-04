Novità per il calciatore classe 1996, passato all'Inter e ora attaccante del Flamengo: può tornare in campo

Gabigol torna a giocare. Gabriel Barbosa, ex calciatore dell’Inter e ora al Flamengo, può scendere in campo nonostante la squalifica per due anni per frode nei test antidoping sancita dal Tribunale Sportivo Antidoping.