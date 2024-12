Fattore determinante

"C'è però una costante che potrebbe indurre Inzaghi a preoccuparsi: con Dimarco in campo, l'Inter spinge, crossa, crea svariate palle gol a partita. Insomma, indossa il vestito buono. Senza, fatica. E maledettamente, perché l'ultima conferma è arrivata dalla Bayarena non più tardi di ieri sera, dove la squadra non si è mai resa pericolosa arrivando addirittura a non calciare nemmeno una volta verso la porta di Kovar. Una mezza impresa, chiaramente in negativo, considerando che l'ultima volta in cui l'Inter non ha calciato verso lo specchio avversario risaliva praticamente a tre anni prima (Inter-Liverpool, 16 febbraio del 2022)".