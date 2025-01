-Cessioni, ci saranno movimenti?

Non glielo so dire. Ci sono tante cose. Il Monza non smantella e cerca di rinforzarsi, se qualcuno partirà qualcun altro arriverà e continueremo così la nostra rincorsa.

-Pablo Marì?

Un giocatore forte, che ha richieste: ma non abbiamo concluso né fatto oltre operazioni. Ma ci sono altri giocatori richieste e li hanno nominati i giornali.

-La squadra favorita per lo scudetto secondo lei qual è?

Dall'inizio dell'anno penso, e mi dispiace per i miei amici dell'Inter, che il Napoli, avendo una sola competizione contro le tre competizioni delle altre, ha un vantaggio competitivo enorme. Perché si stanca meno delle altre. Quindi secondo me il Napoli, non tanto per la forza della rosa, ma perché gli allenamenti mettono benzina nel fisico dei giocatori, le partite la consumano la benzina. Fare tre competizioni è durissima.

-Discorso proprietà?

Assolutamente non c'è nessun discorso sulla proprietà.

-Champions?

I play off poi bisogna superarli. Guardiamo quelle che andranno agli ottavi direttamente. Dobbiamo tenere il primo o secondo posto nel ranking per mantenere le cinque squadre in Champions è fondamentale. Qualche sera fa eravamo a cena a Roma, in una sala i parlamentari dell'Inter, nell'altra quelli del Milan e tutti intelligentemente e tutti speravano vincessero entrambe. Serve per tutto il movimento. Questa nuova formula affascina chi le gioca certe partite perché i quattrini vanno a chi le gioca.

-Il ritorno di Pessina?

Tra un mesetto

(Fonte: FCINTER1908, dall'inviato)