Nel corso dell'ultima diretta su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato così le recenti voci su un possibile approdo di Gianluigi Donnarumma all'Inter: "A me questa voce ha stupito parecchio, ho fatto le mie verifiche: e rispetto alle mie verifiche c'è stata una non risposta e quando c'è una non risposta io drizzo le antenne perché non è un no. Poi io faccio fatica ad immaginare questo affare nell'immediato: scade nel 2026 e dovresti fare un'offerta almeno di 20 milioni, guadagna uno sproposito e soprattutto nel calcio di Inzaghi il portiere tocca più palloni di tanti compagni".